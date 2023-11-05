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معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي يختتم فعالياته بحضور 7 آلاف زائر

11/5/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت فعاليات الدورة الـ 30 من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات، والذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وجمعت النسخة الحالية من المعرض الذي يقام في أبوظبي أكثر من 200 علامة تجارية معروفة على مستوى العالم، لعرض أحدث التصاميم في عالم المجوهرات والساعات، حيث نجح المعرض في استضافة أكثر من 7000 زائر من عشاق المجوهرات ليشكل منصة مميزة لاكتشاف المجموعات الجديدة والمواهب الصاعدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض أهمية المعرض على المستويين المحلي والإقليمي، كونه يجمع أمهر الأيدي المصنعة للمجوهرات من جميع أنحاء العالم ضمن مكان واحد لعرض أعمالهم، مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة لتسليط الضوء على أحدث اتجاهات الصناعة وأجمل التصاميم، باستخدام الألماس واللؤلؤ والذهب والفضة والأحجار الكريمة، ما يوفر منصة استثنائية للمستهلكين الباحثين عن الفخامة والأناقة والرقي.

وأوضحت أن المعرض زاره عشاق المعدن الأصفر والألماس من مختلف أنحاء دولة الإمارات ليشكلوا ما تزيد نسبته على 97% من رواد المعرض، وغالبيتهم من الإناث، مبينة أن فئة الشباب تشكل ممن تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً أكبر شريحة من زوار المعرض، ما يترجم أهمية متابعة أذواقهم في صناعة المجوهرات المحلية.

ولفت محمد تمجيد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جوهرة للمجوهرات: إن مشاركتهم في المعرض تميزت بعرض مجموعات تحتوي على قطع استثنائية من مجوهرات الذهب واللؤلؤ والألماس الطبيعي، مصنوعة بخبرة ومهارة عالية، مشيراً إلى تقديم الشركة خصماً حصرياً بنسبة 60% على مجوهرات مختارة من الألماس واللؤلؤ وهي أطقم خاصة للعرائس، إلى جانب مجموعاتنا العالمية المتوفرة في منصتنا في معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي.

وتميزت الشركات المشاركة بإعطاء شهادات موثقة عالمية للأحجار الكريمة والألماس المعروض، فضلاً عن إقامة سحوبات يومية لزبائنها على خاتم الألماس وغيرها من المجوهرات القيمة.

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