«ميرسك» تسريح 10 آلاف شخص .. وسهم الشركة يهوي 16 % في يوم واحد

هوت أسهم شركة الشحن العملاقة «ميرسك» يوم الجمعة نحو 16 % إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020، بعدما أعلنت الشركة عن تخفيض قوتها العاملة بأكثر من 10 آلاف شخص، وقالت إنها تتوقع أن تكون الأرباح عند الحد الأدنى من التوجيهات السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي فنسنت كليرك في بيان: «تواجه صناعتنا وضعاً طبيعياً جديداً مع انخفاض الطلب، وعودة الأسعار إلى مستوياتها التاريخية والضغط التضخمي على قاعدة التكاليف لدينا»، مضيفاً أن «الطاقة الفائضة في معظم المناطق أدت إلى انخفاض الأسعار».

حافظت شركة ميرسك على توجيهات (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) للعام بأكمله بقيمة 9.5 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، لكنها قالت إنها تتوقع أن تأتي عند الحد الأدنى من هذا النطاق.

انخفضت إيرادات الربع الثالث من 22.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 12.1 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة ميرسك عن أرباح قياسية في عام 2022، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله بقيمة 36.84 مليار دولار.

وأدى الارتفاع الكبير في الطلب والتحديات الضخمة في سلسلة التوريد خلال جائحة «كوفيد 19» إلى ارتفاع أسعار الشحن، لكن هذا الاتجاه تراجع الآن وسط صورة قاتمة للاقتصاد الكلي.

وقال كليرك، إن الشركة تعمل على تسريع إجراءات احتواء التكلفة والنقد نتيجة لذلك.

ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات الوظائف، التي ستشهد انخفاض عدد موظفيها من 110.000 في أوائل عام 2023 إلى أقل من 100.000، إلى توفير 600 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

قال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، في مذكرة: «سيكون الطلب على النقل في الشركة قوياً إذا كان الاقتصاد يسير على ما يرام، ولكن العكس سوف ينطبق إذا كانت هناك غيوم في الأفق».

ومما يزيد الطين بلة أن ديناميكيات الصناعة الطبيعية في مثل هذه الحالة لا تسير كما هو متوقع. وأضاف أنه عندما ينخفض ​​الطلب تقليدياً، فإن المزيد من السفن تتوقف عن العمل، لكن ميرسك تقول إن مثل هذا النشاط لا يتسارع في قطاع النقل.