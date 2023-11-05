بيركشاير هاثاواي.. شركة واحدة تمتلك سيولة نقدية بقيمة 157 مليار دولار

تراكمت السيولة النقدية بحوزة شركة «بيركشاير هاثاواي» لتسجل رقماً قياسياً جديداً عند 157.2 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة وسط شح الصفقات الجذابة التي يمكن لمالكها المستثمر الملياردير وارن بافيت ضخ أمواله فيها.

وقالت «بيركشاير» ومقرها في أوماها بولاية نبراسكا، إن هذه السيولة -التي توظفها إلى حد كبير في سندات الخزانة قصيرة الأجل- بلغت أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث 2021.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت في الربع الثالث، مع حصيلة نقدية قياسية بلغت 157 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 10.8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 7.7 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 40.6 % عن العام الماضي.

وأنفقت الشركة 1.1 مليار دولار على عمليات إعادة شراء أسهم خلال هذه الفترة، ليصل إجمالي الأشهر التسعة الأولى من العام إلى حوالي 7 مليارات دولار.

وتمارس الشركة أنشطة وتستثمر في جميع أرجاء الاقتصاد الأمريكي، وتمتلك عدداً من الشركات بما في ذلك «غيكو»، و«بي إن إس إف»، و«ديري كوين»، و«سيز كانديز»، مما يعني أن المستثمرين يعتبرون الشركة مقياساً على صحة الاقتصاد الأوسع.

وقالت «بيركشاير» إن أعمالها في مجال التأمين حققت أرباحاً بلغت 2.42 مليار دولار مقابل خسارة تكبدتها في الفترة نفسها من العام السابق، عندما تعرضت الصناعة لعدد من الكوارث.

وحققت شركتها «غيكو»، التي مرت بفترة من الخسائر طوال 2022، أرباحاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ قلصت نفقات الإعلانات 54 % منذ بداية العام. ومع ذلك، انخفضت أرباح شركتها «بي إن إس إف»، المتخصصة في عمليات السكك الحديدية، بنسبة 15 % وسط تراجع أحجام الشحن وارتفاع التكاليف التشغيلية للعمليات، باستثناء الوقود.

وسجلت «بيركشاير» أرباحاً تشغيلية أقوى على الرغم من تحذير بافيت في اجتماعها السنوي في أوماها خلال مايو الماضي من أن الأرباح في غالبية وحداتها التشغيلية قد تنخفض هذا العام مع اقتراب «فترة مذهلة» للاقتصاد الأمريكي من مرحلة النهاية. ومع ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسهم في جني الشركة عائداً أكبر على النقد الذي تستثمره بشكل أساسي في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.