روسيا تؤكد التزامها بالخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام



أكدت روسيا التزامها بالخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام الجاري 2023، في خطوة تستهدف تحقيق توازن سوق النفط، وفقا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد عن نوفاك قوله في بيان اليوم الأحد إن روسيا ستواصل سياسة تقليص الإمدادات الخارجية من النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويأتي بيان موسكو بشأن الالتزام بخفض الصادرات، الذي تعهدت بتنفيذه مع حليفتها في تحالف "اوبك بلس" المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تجاوزت فيه تدفقات النفط الروسي المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يجتمع التحالف في وقت لاحق من الشهر الجاري لبحث السياسة.

وأضاف نوفاك أن الخفض الطوعي "يأتي بهدف تعزيز الإجراءات التي اتخذتها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".



