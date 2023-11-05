Monday, 06 November 2023 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تؤكد التزامها بالخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام

11/5/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت روسيا التزامها بالخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام الجاري 2023، في خطوة تستهدف تحقيق توازن سوق النفط، وفقا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد عن نوفاك قوله في بيان اليوم الأحد إن روسيا ستواصل سياسة تقليص الإمدادات الخارجية من النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويأتي بيان موسكو بشأن الالتزام بخفض الصادرات، الذي تعهدت بتنفيذه مع حليفتها في تحالف "اوبك بلس" المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تجاوزت فيه تدفقات النفط الروسي المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يجتمع التحالف في وقت لاحق من الشهر الجاري لبحث السياسة.

وأضاف نوفاك أن الخفض الطوعي "يأتي بهدف تعزيز الإجراءات التي اتخذتها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".

MENAFN05112023000110011019ID1107375548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث