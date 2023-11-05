روسيا تؤكد مقتل 235 جندياً أوكرانياً في دونيتسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 235 جندياً ومركبتين مدرعتين وست سيارات في منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان: «في منطقة دونيتسك، صدَّت وحدات مجموعة القتال الجنوبية الروسية بدعم من الطيران والمدفعية هجوماً شنه الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة بوجدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضافت: «كما ألحقت الهزيمة باللوائين الميكانيكيين 28 و54 واللواء الهجومي 10 ولواء الدفاع الإقليمي 112 قرب مستوطنات كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية».

وذكرت أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر بلغت 235 جندياً ومركبتين مدرعتين وست سيارات في المنطقة.