روسيا تؤكد مقتل 235 جندياً أوكرانياً في دونيتسك خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 235 جندياً ومركبتين مدرعتين وست سيارات في منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان: «في منطقة دونيتسك، صدَّت وحدات مجموعة القتال الجنوبية الروسية بدعم من الطيران والمدفعية هجوماً شنه الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة بوجدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وأضافت: «كما ألحقت الهزيمة باللوائين الميكانيكيين 28 و54 واللواء الهجومي 10 ولواء الدفاع الإقليمي 112 قرب مستوطنات كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية».
وذكرت أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر بلغت 235 جندياً ومركبتين مدرعتين وست سيارات في المنطقة.
MENAFN05112023000110011019ID1107375547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.