وزارة الصحة في القطاع: إسرائيل تقتل طفلاً كل 10 دقائق وتصيب اثنين في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن كل 10 دقائق تقتل إسرائيل طفلاً وتحدث إصابتين

منذ بدء الحرب.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 9770 فلسطينياً، بينهم 4008 أطفال، قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

في ظل هذا النزيف اليومي في الأرواح يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، وعددهم أكثر من 240.

وقال نتانياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم".



ومع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في بلدات قطاع غزة المكتظ بالسكان تحت غطاء من القصف المكثف، يستيقظ المدنيون الفلسطينيون المحاصرون في كل صباح لانتشال جثث من تحت أنقاض ما كانت يوما مباني قائمة سواها القصف الجوي بالأرض، ولبدء رحلتهم اليومية في البحث عن طعام ومياه شرب نظيفة.

وتسبب القصف الجوي في دمار مخيمات اللاجئين واستهدف سيارات الإسعاف إضافة للمدارس التي لاذ بها نازحون في الأيام القليلة الماضية بشمال غزة الذي عزله الهجوم البري الإسرائيلي عن الجنوب والذي لا توجد به طرق معبّدة لإدخال إمدادات.

وقالت إسرائيل إن هدفها العسكري هو القضاء على حركة حماس بعد أن شنت هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر

أسفر عن مقتل 1400 شخص وخطف 240 آخرين.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي منذئذ أودى بحياة 9770 شخصا. وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود مع السماح بإدخال النزر اليسير من الأغذية والأدوية.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، في إخفاء منصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة وتقول إن حماس تملك ما يكفي من إمدادات الغذاء والوقود لتلبية احتياجات سكان القطاع. وتنفي حماس جميع ذلك.

وقال إسماعيل (43 عاما)، وهو محاسب في مدينة غزة، واصفا شعوره تحت القصف "تخيل أنه أنت داخل سجن والسجان بيستهدف السجناء بالقنص سجين تلو الآخر ويقتلهم".

وأضاف، طالبا عدم ذكر اسمه كاملا خشية انتقام إسرائيل منه، "أبوي كاد أنه يصاب بسكتة قلبية الليلة اللي فاتت لما صاروخ ضرب العمارة اللي جنبنا، إحنا حسينا وكأنه إحنا اللي انقصفنا".

وتمكن مئات من حملة جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجراح خطيرة من مغادرة قطاع غزة من خلال معبر رفح في جنوب القطاع إلى مصر على مدى الأسبوع المنصرم. لكن المعبر أُغلق أمس السبت ولم يُعد فتحه لتُغلق جميع طرق الخروج أمام المدنيين.

ودعا أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى فتح ممر آمن لخروج 400 شخص مصابين بإصابات حرجة من غزة من خلال معبر رفح وقال إن المستشفيات تكاد تستنفد آخر إمداداتها من الوقود.

