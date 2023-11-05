اسرائيل تقطع الانترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قطعت اسرائيل مساء الأحد خطوط الانترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق ما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل".
وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".
وبعيد هذا القطع، شن الجيش الاسرائيلي قصفا كثيفا على مدينة غزة ومناطق أخرى في شمال القطاع.
وافاد مراسل لفرانس برس في المكان أن دوي الانفجارات كان شديدا الى درجة أمكن سماعه من رفح في أقصى جنوب القطاع المحاصر.
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