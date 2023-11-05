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اسرائيل تقطع الانترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب

11/5/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قطعت اسرائيل مساء الأحد خطوط الانترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق ما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل".

وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".

وبعيد هذا القطع، شن الجيش الاسرائيلي قصفا كثيفا على مدينة غزة ومناطق أخرى في شمال القطاع.

وافاد مراسل لفرانس برس في المكان أن دوي الانفجارات كان شديدا الى درجة أمكن سماعه من رفح في أقصى جنوب القطاع المحاصر.

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