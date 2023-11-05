زيلينسكي غير مستعد لإجراء محادثات مع روسيا قبل سحب قواتها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه غير مستعد لإجراء محادثات مع روسيا قبل أن تسحب قواتها من بلاده، نافياً أن يكون مسؤولون غربيون بحثوا معه مسألة مفاوضات.

وكان زيلينسكي يعلّق على تقارير أفادت بأن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بحثوا مع حكومته إمكان إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب وبعدما قال ضابط أوكراني كبير إن الحرب دخلت في طريق مسدود.

وقال زيلينسكي، خلال برنامج لشبكة «إن بي سي»، إن «(الولايات المتحدة) تعلم أنني لست مستعداً للتحدث مع الإرهابيين، لأن كلمتهم لا قيمة لها».

وأضاف: «حتى الآن، ليس لدي أي علاقات مع الروس وهم يعرفون موقفي»، موضحاً: «عليهم أن يخرجوا من أراضينا، فقط بعد ذلك، يمكن أن ينتقل العالم إلى الدبلوماسية».

وقال إن الحرب وصلت الى وضع صعب، لكنه نفى مجدداً أن تكون في طريق مسدود.

وأضاف: «على خط الجبهة، ليس سراً أنه ليس لدينا دفاع جوي، ولهذا السبب تسيطر روسيا على الأجواء. إذا سيطروا على الأجواء بكاملها، حتى اللحظة التي نحصل فيها على دفاع جوي، فلا يمكننا التحرك بسرعة إلى الأمام».

ولم يتغير خط الجبهة بين الطرفين منذ نحو سنة، برغم أن أوكرانيا شنَّت هجوماً مضاداً في يونيو لاستعادة أراضٍ من الروس.