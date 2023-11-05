Monday, 06 November 2023 01:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولايات أميركية تشتري 300 مليون دولار في سندات إسرائيلية

11/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت 14 ولاية أميركية عن 300 مليون دولار من مشتريات السندات الإسرائيلية في الأسابيع الأربعة الماضية، مما يلقي بثقلها المالي لدعم الحكومة الإسرائيلية مع تصاعد حربها على قطاع غزة، وفقا للإعلانات الرسمية ومكتب السندات الإسرائيلي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.

ويرى مراقبون ومراكز إعلام دولية أن تلك المشتريات للسندات الإسرائيلية من قبل المسؤولين الماليين في الولايات الأميركية "تعتبر قرارات سياسية وليست مبنية على واقع استثماري مجدي، مما يجعلها تعتبر دعما ماليا للحكومة الإسرائيلية، وإسنادا لمجهودها الحربي" في عدوانها على القطاع المحاصر.

ومع ذلك، أبدت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في الأسابيع الماضية، ملاحظات تحذيرية سلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى خطر انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع، مما يؤثر على مقاييس الائتمان الإسرائيلية سلبا أكثر مما نتوقع وتكبدها خسائر اقتصادية ومالية هائلة.

MENAFN05112023000151011027ID1107375541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث