ولايات أميركية تشتري 300 مليون دولار في سندات إسرائيلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت 14 ولاية أميركية عن 300 مليون دولار من مشتريات السندات الإسرائيلية في الأسابيع الأربعة الماضية، مما يلقي بثقلها المالي لدعم الحكومة الإسرائيلية مع تصاعد حربها على قطاع غزة، وفقا للإعلانات الرسمية ومكتب السندات الإسرائيلي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.

ويرى مراقبون ومراكز إعلام دولية أن تلك المشتريات للسندات الإسرائيلية من قبل المسؤولين الماليين في الولايات الأميركية "تعتبر قرارات سياسية وليست مبنية على واقع استثماري مجدي، مما يجعلها تعتبر دعما ماليا للحكومة الإسرائيلية، وإسنادا لمجهودها الحربي" في عدوانها على القطاع المحاصر.

ومع ذلك، أبدت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في الأسابيع الماضية، ملاحظات تحذيرية سلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى خطر انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع، مما يؤثر على مقاييس الائتمان الإسرائيلية سلبا أكثر مما نتوقع وتكبدها خسائر اقتصادية ومالية هائلة.