ولايات أميركية تشتري 300 مليون دولار في سندات إسرائيلية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت 14 ولاية أميركية عن 300 مليون دولار من مشتريات السندات الإسرائيلية في الأسابيع الأربعة الماضية، مما يلقي بثقلها المالي لدعم الحكومة الإسرائيلية مع تصاعد حربها على قطاع غزة، وفقا للإعلانات الرسمية ومكتب السندات الإسرائيلي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.
ويرى مراقبون ومراكز إعلام دولية أن تلك المشتريات للسندات الإسرائيلية من قبل المسؤولين الماليين في الولايات الأميركية "تعتبر قرارات سياسية وليست مبنية على واقع استثماري مجدي، مما يجعلها تعتبر دعما ماليا للحكومة الإسرائيلية، وإسنادا لمجهودها الحربي" في عدوانها على القطاع المحاصر.
ومع ذلك، أبدت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في الأسابيع الماضية، ملاحظات تحذيرية سلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى خطر انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع، مما يؤثر على مقاييس الائتمان الإسرائيلية سلبا أكثر مما نتوقع وتكبدها خسائر اقتصادية ومالية هائلة.
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