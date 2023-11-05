3 غيابات للفيصلي أمام السد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- يغيب الثنائي الدولي أنس بني ياسين ونزار الرشدان عن مواجهة الفيصلي أمام السد القطري، الإثنين، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وتعرض بني ياسين لإصابة أبعدته عن مواجهة الجليل في الدوري، بينما يبتعد الرشدان للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الذهاب أمام السد.
ويفتقد الفيصلي كذلك حارس مرماه اللبناني مهدي خليل، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده.
ويأمل الفريق الأردني تحقيق نتيجة إيجابية أمام السد، لنفض غبار خسارته في الذهاب بسداسية دون رد.
ويشارك الفيصلي لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، حيث تعرض للخسارة في مواجهاته الثلاث الماضية أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الاماراتي بذات النتيجة 0-1، ثم خسر أمام السد 0-1.
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