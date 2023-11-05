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3 غيابات للفيصلي أمام السد

11/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يغيب الثنائي الدولي أنس بني ياسين ونزار الرشدان عن مواجهة الفيصلي أمام السد القطري، الإثنين، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وتعرض بني ياسين لإصابة أبعدته عن مواجهة الجليل في الدوري، بينما يبتعد الرشدان للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الذهاب أمام السد.

ويفتقد الفيصلي كذلك حارس مرماه اللبناني مهدي خليل، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده.

ويأمل الفريق الأردني تحقيق نتيجة إيجابية أمام السد، لنفض غبار خسارته في الذهاب بسداسية دون رد.

ويشارك الفيصلي لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، حيث تعرض للخسارة في مواجهاته الثلاث الماضية أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الاماراتي بذات النتيجة 0-1، ثم خسر أمام السد 0-1.

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