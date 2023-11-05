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دياز ينقذ ليفربول من فخ أمام لوتون

11/5/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تفادى ليفربول خسارة مفاجئة أمام مضيفه لوتون تاون، عندما تعادل معه 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تاهيث تشونج هدف لوتون في الدقيقة 80، قبل أن يحقق لويس دياز التعادل في الدقيقة 90+5.

ورغم التعادل، تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق الأهداف المسجلة على آرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.

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