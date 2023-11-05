دياز ينقذ ليفربول من فخ أمام لوتون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- تفادى ليفربول خسارة مفاجئة أمام مضيفه لوتون تاون، عندما تعادل معه 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل تاهيث تشونج هدف لوتون في الدقيقة 80، قبل أن يحقق لويس دياز التعادل في الدقيقة 90+5.
ورغم التعادل، تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق الأهداف المسجلة على آرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.
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