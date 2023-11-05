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الحية: الاحتلال يكذب ليطيل مدة قتله لأهل غزة

11/5/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية
ان الاحتلال يستخدم سيلا من الأكاذيب كي يطيل مدة قتله لأهل غزة.

وأضاف عبر الجزيرة
: الاحتلال يريد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لكننا سنفشل ذلك.

وتابع الحية : كلما فشل الاحتلال أمام ضربات المقاومة كلما زاد من قتله للمدنيين.

واردف
: المستشفيات وأماكن النزوح مفتوحة أمام وسائل الإعلام كي ترى كذب الاحتلال.

وقال الحية ان الاحتلال يروج لأكاذيبه من أجل التمهيد لمجزرة كبيرة.

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