الحية: الاحتلال يكذب ليطيل مدة قتله لأهل غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية
ان الاحتلال يستخدم سيلا من الأكاذيب كي يطيل مدة قتله لأهل غزة.
وأضاف عبر الجزيرة
: الاحتلال يريد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لكننا سنفشل ذلك.
وتابع الحية : كلما فشل الاحتلال أمام ضربات المقاومة كلما زاد من قتله للمدنيين.
واردف
: المستشفيات وأماكن النزوح مفتوحة أمام وسائل الإعلام كي ترى كذب الاحتلال.
وقال الحية ان الاحتلال يروج لأكاذيبه من أجل التمهيد لمجزرة كبيرة.
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