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وصول الدفعتين الثالثة والرابعة من مساعدات الهلال الأحمر إلى غزة

11/5/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية بغزة التابعة للهلال الأحمر أحمد أبو دية وصول الدفعتين الثالثة والرابعة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى مخازن ومستودعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال أبو دية في تصريح صحافي لـ«كونا» إن هذه المساعدات تأتي ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي التي شملت أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات الساعات المقبلة.
وأضاف ان الفريق التطوعي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي يقوم بالإشراف على فرز وتوزيع هذه المساعدات بين المستشفيات الفلسطينية العاملة في المنظومة الصحة جنوب قطاع غزة.
وأشار الى صعوبة تزويد المستشفيات داخل مدينة شمال قطاع غزة بسبب فصل الاحتلال للقطاع الى جزأين وجار التنسيق لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر المؤسسات الدولية لتأمين وصولها وعدم تعرضها للقصف الاسرائيلي أثناء التنقل.
بدوره، عبر مدير مخازن السلطات الصحة الفلسطينية بغزة د.محمود حمد عن خالص شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على سرعة تحركهم واستجابتهم العاجلة لنداء الاستغاثة وتزويدها بقائمة مهمة من الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية العاجلة، مؤكدا جودة وكم هذه المساعدات المقدرة.

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