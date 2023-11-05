كتاب ومدربون الأهداف والقيادة فن المتميزين وتاريخ النجاح مولع بالصفوة

سعد الرفاعي: العادات أكبر أعداء الإنسان وأغلب المصاعب التي واجهتني كانت أشياء وهمية



الشارقة - يوسف غانم

يحفل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 بالعديد من اللقاءات والورش والندوات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، ومن ضمنها ندوة عقدت حول «فن تحديد الأهداف والقيادة»، شارك فيها كل من الكاتب والمتحدث الأيرلندي فيفيان جيمس ريجني، والكاتب ومدرب التطوير الذاتي الكويتي سعد الرفاعي وقدمتها د.ولاء الشحي.

في البداية، تحدث فيفيان جيمس، الذي كتب وألف عدة كتب، منها كتاب يروي قصة صعوده إلى قمة جبل إيفرست وصف التحديات الجسدية والعقلية والعاطفية التي واجهها في رحلته، قال إنه على مدار تسع سنوات يحرص على زيارة الشارقة، وهو سعيد بما يراه فيها من تطور، ليستطرد حول الأهداف بأنه يحب تقسيمها إلى أهداف صغيرة وكبيرة، وتحقيقها واحدا تلو الآخر، من خلال تتبع الوقائع، ومكافأة النفس من وقت إلى آخر، وعيش حياة جيدة وممتنة، من خلال خفض نسبة الانزعاج وتخفيف السلبية، وملاحقة المعرفة.

وقال: علينا أن نكون فضوليين، لأن العالم لا ينتظر ويشهد تغيرات كبيرة على مختلف نواحي الحياة، لذلك علينا أن نقشر الضغوطات من أرواحنا وأنفسنا كما نقشر البصل، من خلال حرية التفكير والحوار والتحدث الدائم، وإيجاد نوع من الوضوح والسلام في عقولنا وقلوبنا.

القوة وصقل الذات

ثم تحدث الكاتب الكويتي سعد الرفاعي، عن ضرورة التميز والقوة وصقل الذات والتغلب على المصاعب، لأن الفرص لا تنتظر، والعالم يضم أكثر من 8 مليارات شخص، نسبة 1% منهم هي من تمتلك أهدافا، ونسبة قليلة أيضا من تلك النسبة هي من ستحقق تلك الأهداف، لذلك مبدأ النجاح قائم منذ فجر التاريخ على التميز، فالمتميزون قلة، والنجاح مولع بالاصطفاء.

وحول الأهداف وتحقيقها، قال الرفاعي: «إن من يملك الفكر وحريته يستطيع مواجهة الصعاب»، وبين أن من أكبر أعداء الإنسان هي العادات، وأضاف: «إن أصعب الأشياء التي واجهته هي في عمومها أشياء وهمية»، محذرا من التعلق لأنه معيق من معوقات تحقيق الأهداف.

وأوضح أن تحقيق الأهداف ليس هو خط النهاية، فالمصاعب لا تتوقف، لكن علينا فهم الظروف وفهم أنفسنا وإيجاد طريقة للاستمرار دون تراجع أو استسلام. وعن نوعية الأهداف أكد أن الأهداف القصيرة تعتمد على الأهداف طويلة الأمد، لأنها أشمل، والفرق بينهما يشبه الفرق بين الحاجة الآنية والرغبة المستمرة، والحل هو الإصرار على التطور والاستمرار في بناء النفس وتعزيزها، وصقل الروح بالمهارات والمعرفة.