Monday, 06 November 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرباح لـ الأنباء إقبال كبير على إصدارات المجلس الوطني للثقافة في معرض الشارقة للكتاب

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بجناح مميز في معرض الشارقة الدولي الـ 42 للكتاب والذي يستمر حتى 12 الجاري في «إكسبو الشارقة» بعدد كبير من إصداراته المختلفة التي شكلت إثراء للمعرض من حيث تنوعها لتكون بين أيدي القراء والمهتمين بالأدب والثقافة.
وفي لقاء مع «الأنباء»، أكد مشرف جناح المجلس خليفة الرباح أن المعرض يشهد إقبالا سنويا متزايدا بفضل التنظيم الجيد وعدد الدول ودور النشر الكثيرة التي تقدم إصداراتها وكل جديد في عالم الثقافة والأدب والفكر.
وقال الرباح إن مشاركة المجلس الوطني في هذا المعرض سنويا تأتي انطلاقا من الحرص على التواجد في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة التي تستضيفها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية الشقيقة سنويا في معرض الكتاب الذي يعد من أهم معارض الكتب خليجيا وعربيا ودوليا، حيث يضع المجلس إصداراته المختلفة من كتب ومجلات متنوعة بين أيدي القراء كعالم المعرفة وإبداعات عالمية والثقافة العالمية وعالم الفكر إضافة إلى الإصدارات الخاصة بالتراث العربي.
وأشار إلى الإقبال على الإصدارات المتعلقة بالمسرح «من المسرح العالمي» وأيضا مجلة العربي التي لاحظنا الحرص الكبير من زوار المعرض على السؤال عنها ومن مختلف الجنسيات العربية، وكذلك العربي الصغير، حيث إنها تشكل لديهم نوعا من الذكريات المرتبطة بكثير من الأحداث والقصص والمعلومات التي كانوا ينهلونها من «العربي» التي كانت تصلهم إلى بلدانهم.
وأوضح أن المشاركة في هذا المعرض تهدف إلى عرض الإنتاج الثقافي الكبير للكويت وإبراز دورها المميز ثقافيا من عقود، وهذا الأمر ملاحظ من خلال الإقبال الكبير على جميع أجنحة المشاركين من الكويت، حيث هناك أيضا عدد من دور النشر المميزة الأهلية أو الحكومية التي تشهد حضورا رائعا من خلال الإصدارات الجديدة التي تضعها بين أيدي القراء، وكذلك ما تقدمه للقارئ بشكل عام.
وأشاد بالتنظيم المميز وحرص هيئة الشارقة للكتاب على تذليل جميع العقبات أمام المشاركين، والإعداد الرائع للأنشطة والفعاليات المتنوعة من محاضرات وورش عمل وندوات وتوقيع كتب وغيرها، الأمر الذي أسهم في تميز المعرض، متوجها بالشكر إلى القائمين على المعرض عموما وإلى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو د.سلطان القاسمي، وإلى رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الشيخة بدور القاسمي، وإلى الرئيس التنفيذي للمعرض أحمد العامري ولكل من ساهم في هذا الملتقى الثقافي العالمي.

MENAFN05112023000130011022ID1107375533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث