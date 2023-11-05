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توزيع بطاقات احتياط الدفعة الأولى للضاحية N4 في جنوب سعد العبدالله اليوم

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الأولى من الضاحية N4 بجنوب مدينة سعد العبدالله اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وأضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 2003/12/31 وما قبل، لافتة الى انه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين فيه نوع المعاملة والمنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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