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اتحاد المبرات بحث إقامة متحف الكويت للعمل الخيري

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي عزم الاتحاد إقامة متحف الكويت للعمل الخيري والإنساني، كمشروع يهدف إلى حفظ تراث الأجداد في دعم مسيرة الخير، وإبراز تاريخ ودور الكويت الإنساني والخيري حكاما وحكومة وشعبا ومؤسسات أهلية وجمعيات ومبرات في مساعدة مختلف دول العالم والإضاءة على دور جميع تلك الجهات.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد د.ناصر العجمي ونائبه عبدالاله معرفي وعضو مجلس الإدارة أحمد المرشد إلى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، حيث تم التباحث حول إقامة المشروع.

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