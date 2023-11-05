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المحاسبة إبداء الرأي في 2157 موضوعا بـ 3 مليارات

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للجهات الملحقة والمستقلة في ديوان المحاسبة سهام المطيري ان الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة 30 لسنة 1964، حيث قام الديوان ببحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 2157 موضوعا بقيمة 3 مليارات خلال الفترة من 1/4/2023 ولغاية 31/10/2023، منها 106 موضوعات يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون دينار، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 84% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 2.8 مليار فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10.4% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة ذاتها وبقيمة تقارب 115 مليون دينار بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 5.6% من المواضيع المعروضة وبقيمة تقارب 81 مليونا.
وقالت المطيري إن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في مواضيع وزارة الصحة كان الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 944 موضوعا وبقيمة تقارب 933 مليون دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ 416 موضوعا وبقيمة تقارب 1.278 مليار، وقد كانت أعلى هذه الجهات هي وزارة الكهرباء بـ 208 موضوعات وبقيمة تقارب 1.095 مليار ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون التعليم وهي متمثلة بعدة جهات لـ 207 موضوعات وبقيمة تقارب 157 مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2023 الى 31/10/2023.
وأوضحت أنه قد تم إصدار 1231 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 1.937 مليار وتم رد أوراق الموضوع لـ 689 موضوعا بقيمة تقارب 538 مليون دينار، وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 63 موضوعا بقيمة تقارب 444 مليونا.

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