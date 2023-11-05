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الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي تحمل 40 طنا من المواد الغذائية

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت امس الطائرة الإغاثية الـ13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ«كونا» على هامش إقلاع الطائرة عن تضامن الكويت مع الأشقاء في قطاع غزة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة لإنقاذ ضحايا الاعتداءات الصهيونية وتلبية متطلبات الحياة الضرورية. وقال إن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني لهم لتخفيف معاناتهم من اعتداءات قوات الاحتلال السافرة التي عمدت على تدمير كل مناحي الحياة وخلفت آلاف القتلى والجرحى.
وشدد الحساوي على أن الهلال الأحمر سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني معربا عن شكره لوزارتي الخارجية والدفاع لحرصهما على التواصل الدائم وتسهيل عمليات نقل المساعدات للأشقاء في غزة.
من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح مماثل لـ«كونا» ان الجمعية حريصة على صلاحية المواد الطبية والغذائية المرسلة، مؤكدا ان صلاحيتها تتراوح بين طويلة الأمد وأقلها يمتد لستة أشهر مقبلة.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عبر اطلاع يومي على كافة الاحتياجات الطبية والغذائية المطلوبة لتوفيرها على طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى جانب التنسيق مع سفارة الكويت في مصر لإدخال المساعدات بشكل عاجل.
وأعرب الزيد عن شكره لمتبرعي حملة (أغيثوا فلسطين) عبر موقعهم الالكتروني، مؤكدا أن الجمعية حريصة على التفاعل بشكل عاجل مع كافة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وبتنسيق منظم لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة حول العالم.

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