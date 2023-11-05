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الكويت ضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للعدوان الهمجي الذي تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي بشنه على المدنيين العزل في قطاع غزة.
وجددت «الخارجية» في بيان صحافي ادانتها للمجازر المروعة التي استهدفت مؤخرا عددا من المدارس والجامعات بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ومستشفى النصر للأطفال اضافة إلى استهداف خزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة جنوب القطاع.
كما جددت الوزارة شجب الكويت وإدانتها لاستمرار استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة.
وأكدت موقف الكويت الداعي إلى ضرورة ايقاف هذه المجازر بشكل آن من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الإغاثة للمتضررين من المدنيين.
وأشارت الى مطالبات الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة

MENAFN05112023000130011022ID1107375526

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