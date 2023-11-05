الكويت ضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للعدوان الهمجي الذي تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي بشنه على المدنيين العزل في قطاع غزة.
وجددت «الخارجية» في بيان صحافي ادانتها للمجازر المروعة التي استهدفت مؤخرا عددا من المدارس والجامعات بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ومستشفى النصر للأطفال اضافة إلى استهداف خزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة جنوب القطاع.
كما جددت الوزارة شجب الكويت وإدانتها لاستمرار استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة.
وأكدت موقف الكويت الداعي إلى ضرورة ايقاف هذه المجازر بشكل آن من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الإغاثة للمتضررين من المدنيين.
وأشارت الى مطالبات الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة
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