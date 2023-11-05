محمد الصقر تشكيل موقف عربي موحد يستند إلى مركزية القضية الفلسطينية واحتضانها عربيا



حشد كل الإمكانيات لدعم ومساندة الموقف المصري والأردني الباسل في مواجهة مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

إعادة بناء منظومة العمل العربي المشترك على أسس سياسية واقتصادية سليمة ترتكز على مفاهيم العصر والعوامل المشتركة بين الدول العربية

إعادة تشكيل هياكل العمل العربي المشترك

بما يتوافق وينسجم ويحاكي مبادئ وتنظيمات مؤسسات ومنظمات العمل الجماعي الإقليمية والدولية

استخلاص العبر والاستنتاجات السياسية والقانونية والأمنية لما كشفت عنه الأزمة من غياب وزيف توافر أي اعتبار لمنظومة القيم والقوانين الدولية إسرائيل تمارس عمليات قتل وترهيب وتجويع سافرة بدعم مخزٍ وفاضح ومكشوف من قوى وأدعياء الحريات وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي



حيا رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد الصقر صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني البطولية في غزة في وجه العدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في استمرار ممنهج لسياسة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه تنفيذا لسياسة التشريد والاستيطان المفروضة عليه منذ 75 عاما.

كما حيا الصقر الموقف الفلسطيني والعربي الشعبي والرسمي الموحد والصلب في رفض ومقاومة أي محاولة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة من الذرائع والتمسك، والإصرار على وقف عاجل وشامل ونهائي لعدوان الطغمة الفاشية الحاكمة في إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه التصفية العرقية والإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني.

هذا، وقد دعا رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية إلى حشد كل الإمكانيات لدعم ومساندة الموقف المصري والأردني الباسل الذي يواجه شعبيا ورسميا بكل قوة وحسم وعزيمة مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات القتل والترهيب والتجويع السافرة التي تمارسها إسرائيل وبدعم مخز وفاضح ومكشوف من قوى وأدعياء الحريات وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

كما أكد محمد الصقر على أهمية ومحورية تشكيل موقف عربي موحد يستند إلى مبادئ التضامن العربي ومركزية القضية الفلسطينية واحتضانها عربيا، ويعيد بناء منظومة العمل العربي المشترك على أسس سياسية واقتصادية سليمة وواقعية، وترتكز على مفاهيم العصر والعوامل المشتركة الكثيرة التي تجمع الشعوب والدول العربية، وإعادة تشكيل هياكل العمل العربي المشترك بما يتوافق وينسجم ويحاكي المبادئ والتنظيمات التي تعمل بها مؤسسات ومنظمات العمل الجماعي الإقليمية والدولية.

هذا، وقد خلص رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية في تصريحه، إلى أهمية استخلاص أمتنا للعبر والاستنتاجات السياسية والقانونيــــة والأمنية المناسبة لما كشفت عنه أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة من غياب بل وزيف توافر أي اعتبار لشمولية وعالمية منظومة القيم والقوانين الدولية التي تحمي وتنظم العلاقات الدولية والحريات العامة وحقوق الإنسان لدى القوى والمؤسسات والتنظيمات الدولية المنوط بها العمل على التطبيق الصارم لها دون تمييز وانتقائية طبقا للانتماء العرقي أو الديني أو الطائفي.