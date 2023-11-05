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الكندري لـ الأنباء بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للعقد الأول لمدينة جنوب سعد العبدالله

11/5/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال المتحدث الرسمي للجنة اهالي مدينة جنوب سعد العبـــدالله د.حمد الكندري، فـــي تصريـــح لـ«الأنباء»، ان تنفيذ اعمال البنية التحتية للعقد الاول لمدينة جنوب سعد العبدالله بدأت ترى النور.
واضاف الكندري ان شركة «جيزهوبا جروب» الصينية المنفذة لمشروع انشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة للمشروع بدأت تنشئ مقر لها وتنقل معداتها وآلياتها الى المنطقة.
واوضح ان عقود البنية التحتية للمنطقة تنقسم إلى 3 مراحل: مرحلة العقد الاول وهي مختصة بالبنية التحتية للشوارع والجسور وابراج المياه، ومرحلة العقد الثاني ومختصة بالبنية التحتية للضواحي السكنية، ومرحلة العقد الثالث تختص بالمنشآت داخل المدينة مثل المدارس والمساجد والجمعيات وغيرها.
ولفت الى ان مراحل العقد الاول عبارة عن اعلان المناقصة في تاريخ 23/2/2022 من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر طرحها للشركات وفترتها 6 أشهر تقريبا مع التمديد والاقفال.
واشار الى ان المرحلة الثانية كانت بعد اقفال باب تقديــــم الشركات لملفاتها للمؤسســـة وذلك في 21/5/2023، فقد قامت المؤسسة بدراسة هذه الملفات من النواحي الفنية والمالية ومقارنتها مع الشروط والضوابط التي وضعتها المؤسسة للعقود وأخذت فترة 4 أشهر تقريبا.
ولفت الكندري الى ان المرحلة الثالثة كانت عبارة عن اعلان ترسية المناقصة على الشركة الصينية «جيزهوبا» وكان ذلك في 22/8/2023، وتم توقيع العقد مع الشركة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وان هناك جدول زمني لانجاز المشروع.
وأشار الى ان مرحلة تنفيذ المشروع تشمل قيام الشركة بوضع الآليات والمعدات ومساكن العمال على ارض المشروع، وكان ذلك يوم الاربعاء 1/11/2023 ولمدة 4 سنوات.
وبين ان مدينة جنوب سعد العبدالله بدأت ترى النور على أرض الواقع، بعد رحلة انتظار منذ عام 2014، وان اهالي المدينة يترقبون إعلان مشروع مناقصة العقد الثاني الخاص بالضواحي السكنية وهو الاهم لدى اهالي جنوب سعد العبدالله لارتباطه باصدار أوامر البناء بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع.
يذكر ان شركة «جيزهوبا جروب» الصينية كانت من إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة وقد تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية والقانونية وجرى دراسة مستنداتها بعد الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي.
وسيتم تنفيذ العقد وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيـــق مـــع الجهات الحكومية ذات العلاقــــة، حيث حددت مدة تنفيذه
بـ 1460 يوما (4 سنوات) في حين بلغت القيمة المالية له 345.230 مليون دينار.
وسينفذ المشروع على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب الكويت.

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