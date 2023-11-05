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الإعلام معرض الشارقة للكتاب يمد الجسور الثقافية بين شعوب العالم

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد القائمون على جناح وزارة الإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ 42 امس الأحد على أهمية دور المعرض بمد الجسور الثقافية بين دول العالم وتعريف جمهوره بمكانة الكويت في المجال الثقافي.
وقال ممثل الوزارة من إدارة إعلام دول مجلس التعاون الخليجي بقطاع الإعلام الخارجي فيصل الشمري لـ «كونا» إن الوزارة تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحدا من أهم المعارض في المنطقة.
وأوضح الشمري أن أهمية المشاركة تكمن في وجود عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى المؤسسات والصحف الإعلامية المختلفة «ما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر والتعرف على أهم التطورات التي تحدث لدى المؤسسات الإعلامية».
من جانبه، قال مراقب المعارض بإدارة المعارض والإصدارات الإعلامية في الوزارة عبدالله الرفدي لـ«كونا» إن «الإعلام» تشارك بأكثر من 20 عنوانا تمثل جانبا من أهم الإصدارات والمؤلفات الكويتية الثقافية والفكرية والأدبية.
وأضاف الرفدي أن جناح وزارة الإعلام يركز على العديد من الأنشطة من خلال إصدارته وأهمها الدور الإنساني والثقافي وأيضا السياحي، كما يبرز أهمية الدولة كمركز مالي واقتصادي واهتمامها بأدب الطفل. وذكر في هذا الصدد، أن الجناح يركز على إظهار دور المؤلف والكاتب الكويتي من خلال عناوين متنوعة للإصدارات «بين صور من الماضي الكويتي وكتيبات تحكي قصة الدستور وتاريخ الفنون الشعبية الكويتية».

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