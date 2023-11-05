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لوياك ترمم منازل الأسر المتعففة ضمن برنامج هومز

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالتعاون مع كلية الهندسة والعمارة بجامعة الكويت، انتهت «لوياك» مؤخرا من ترميم أحد منازل الأسر المتعففة ضمن برنامج «هومز» الذي يأتي برعاية شركة الغانم للتجارة العامة والمقاولات، حيث يهدف هذا البرنامج إلى ترميم منازل الأسر المتعففة ما يساعد على توفير بيئة معيشية آمنة مستقرة لهم، إضافة إلى غرس عدة قيم مهمة في الشباب، مثل التعاطف مع الغير، وتقديم المساعدة للمحتاج، والإقبال على العمل التطوعي الإنساني، ومهارات العمل الجماعي وغيرها.
وقالت مدير التطوير الاستراتيجي في «لوياك» نينار القامس: كانت هذه النسخة من برنامج هومز استثنائية بسبب مشاركة طلبة جامعة الكويت معنا، لاسيما أنها حملت مشاركة د.ضاري الحويل أحد خريجي «لوياك» والذي نعتبره نموذجا يحتذى به بين المتطوعين الآخرين، حيث عمل الحويل على تمهيد الطريق للمتطوعين الشباب وإلهام الأجيال الشابة للمساهمة في جزء من حياتهم في خدمة مجتمعهم.
وأضافت القامس: خلال النسخة الحالية، لم يتعرف المتطوعون على دورهم في تنمية المجتمع فحسب، بل شاركوا أيضا بنشاط في تحسين نوعية حياة الأسر التي تعيش في ظروف قاسية، كما أن 80% من المتطوعين في برنامج هومز أكدوا تطورهم بشكل ملحوظ في كل من المهارات اللازمة لترميم المنازل، مثل مهارات العمل ضمن الفريق والقدرة على الإحساس بالآخرين.
بدوره، قال د.ضاري الحويل أستاذ مشارك بقسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية ومتطوع وأحد المستفيدين من برامج لوياك سابقا: لا شك أن العمل التطوعي والمجتمعي حجر زاوية في تقدم ورقي المجتمعات والأمم، ونفخر بمشاركة طلبة الجامعة في هذا البرنامج المهم والذي ينمي مهاراتهم المهنية والشخصية على حد سواء، فالحياة الجامعية لا تقتصر على القاعات الدراسية فحسب، بل في كل عمل حولها.
وتابع: نشكر المتطوعين والقائمين على البرنامج من لوياك على هذه المبادرة الرائعة، وقال: لا يفوتنا استذكار ما قالته المؤلفة إليزابيث أندرو «ليس لدى المتطوعين بالضرورة الوقت، فهم فقط لديهم الشغف»، وهذه دعوة للجميع للانخراط في العمل التطوعي والمجتمعي لما يحمله من معاني رائعة ودروس عظيمة.
من جانبها، أوضحت مشرفة البرنامج وقائدة المتطوعين فاطمة الشطي أن تفاعل الطلبة وحماسهم في إنجاز ترميم المنازل وتعاونهم المثمر الذي أدى إلى إعادة ترميم المنازل بشكل جميل والفرحة والبهجة في نفوس الأسر المتعففة.

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