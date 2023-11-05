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منح دعم العمالة لحملة الشهادة المتوسطة ودونها من أصحاب العمل

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء وافق على منح دعم العمالة لحملة الشهادة المتوسطة ودونها من أصحاب العمل (الباب الخامس) مباشرة بعد تسجيلهم في التأمينات. وذكر المركز في بيان له أن المجلس وافق أيضا على احتساب خبرة العمل في القطاع الحكومي والأهلي للعاملين في القطاع الخاص (الباب الثالث) لذات الفئة لصرف دعم العمالة.
وأفاد بأن هذه الموافقة جاءت بعد عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك تشجيعا وتمكينا للمواطنين للبدء في ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص.

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