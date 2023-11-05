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الأنباء تنشر 30 تخصصا تحتاجها الوزارات والجهات الحكومية من حاملي الدبلوم والبكالوريوس و9 تخصصات تنتظر فرص عمل

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن احتياجات سوق العمل من المواطنين الإداريين حاملي الدبلوم تشمل 11 تخصصا هي: دبلوم التفتيش بمختلف التخصصات: التجاري، الصناعي، التعاون، الأوزان والمقاييس والعمل، حماية البيئة، المصنفات الفنية، الأغذية، النظافة، السكرتارية والطباعة، هندسة وصيانة الحاسب الآلي، والقانون، بالإضافة إلى احتياجات التعليم وكادر الطب من حاملي درجة البكالوريوس التي تشمل 19 تخصصا هي: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، الأحياء، التربية الفنية، نظم وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، البيطري، التمريض، الخدمات الطبية المساعدة، الأشعة، والمختبرات الطبية.
هذا، وتتواصل جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية بشأن توفير فرص عمل لحاملي بعض التخصصات، وهي: التاريخ، العلوم السياسية، والشريعة، و6 تخصصات هندسية هي: صناعية ونظم، كهربائية إلكترونية، كهربائية، كيميائية، ميكانيكية وهندسة البترول.



«الأنباء» تنشر 30 تخصصاً تحتاجها الوزارات والجهات الحكومية من حاملي الدبلوم والبكالوريوس.. و9 تخصصات تنتظر فرص عمل


قالت مصادر لـ«الأنباء» إن احتياجات سوق العمل من المواطنين الإداريين حاملي الدبلوم تشمل 11 تخصصا هي دبلوم التفتيش بمختلف التخصصات: التجاري، الصناعي، التعاون، الأوزان والمقاييس والعمل، حماية البيئة، المصنفات الفنية، الأغذية، النظافة، السكرتارية والطباعة، هندسة وصيانة الحاسب الآلي، والقانون.

واستطردت بقولها: بالإضافة إلى احتياجات التعليم وكادر الطب من حاملي درجة البكالوريوس التي تشمل 19 تخصصا هي: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، الأحياء، التربية الفنية، نظم وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، البيطري، التمريض، الخدمات الطبية المساعدة، الأشعة، والمختبرات الطبية.

هذا، وتتواصل جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية بشأن توفير فرص عمل لحاملي بعض التخصصات وهي التاريخ، العلوم السياسية، والشريعة.

و 6 تخصصات هندسية هي: صناعية ونظم، كهربائية إلكترونية، كهربائية، كيميائية، ميكانيكية، وهندسة البترول.

MENAFN05112023000130011022ID1107375520

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