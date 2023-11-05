خالد الحربي نائبا لقطاع الشؤون المالية بالإنابة في ذوي الإعاقة

خالد الحربي نائبا لقطاع الشؤون المالية بالإنابة في ذوي الإعاقة
التاريخ
11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري قرارا بتكليف خالد الحربي بمنصب نائب مدير عام قطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة. جاء قرار الحميدي بعد استقالة هنادي المبيلش من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
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