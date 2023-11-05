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خالد الحربي نائبا لقطاع الشؤون المالية بالإنابة في ذوي الإعاقة

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري قرارا بتكليف خالد الحربي بمنصب نائب مدير عام قطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة. جاء قرار الحميدي بعد استقالة هنادي المبيلش من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

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