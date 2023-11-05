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وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الـخـارجـيــــة والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، حيث أطلع الشيخ سالم العبدالله على مجريات اجتماع عمان التنسيقي لوزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود المشتركة لوقف الجرم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية دامية.
كما اطلع الشيخ سالم العبدالله كذلك على ما تم خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتم خلال الاتصال التأكيد على الموقف العربي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لقطاع غزة. وثمّن الشيخ سالم العبدالله الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدا خلال الاتصال على أهمية حشد كافة الجهود الدولية لوقف هذه الحرب والحد من تداعياتها، وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

MENAFN05112023000130011022ID1107375517

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