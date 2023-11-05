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الكهرباء تتفاوض لتأمين التيار من الشبكة الخليجية بالتبادل

11/5/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تبادل الطاقة يتم عبر الاستفادة من كميات معينة من شبكة الربط من الدول الخليجية خلال الصيف ثم إعادتها خلال الشتاء


دارين العلي
‏أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة تقوم حاليا بالتفاوض مع اكثر من دولة خليجية لتأمين 500 ميغاواط من الكهرباء خلال موسم الذروة المقبل عبر التبادل.
وقالت المصادر إنه وفقا للتوقعات لموسم الصيف المقبل وفي ظل غياب إنتاج جديد فإن الاستهلاك سيتساوى تقريبا مع حجم الانتاج الآمن وبالتالي فإن الوزارة تسعى لتأمين احتياط آمن عبر شبكة الربط الخليجي في موسم الذروة وتحديدا في أوقات الذروة من اليوم والتي تتراوح ما بين الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا.
وقالت المصادر ان شراء الطاقة مازال مطروحا في حال لم يتم تأمين الـ 500 ميغاواط عبر التبادل، موضحا أن تبادل الطاقة يتم عبر الاستفادة من كميات معينة من شبكة الربط من الدول الخليجية خلال الصيف ثم إعادتها خلال فصل الشتاء بزيادة طفيفة دون أن يكلف ميزانية الوزارة أي مبالغ.
وأوضحت المصادر انه يتم حاليا التفاوض مع الإمارات ومع الدول الأخرى الخليجية القادرة على التبادل، لافتة إلى أن الوزارة سبق أن تبادلت الطاقة مع دولة الإمارات في الأعوام السابقة، حيث تم تزويد الإمارات خلال فصل الصيف بـ 200 ميغاواط ثم استعادتها الشبكة المحلية في فصل الشتاء بحوالي 250 ميغاواط يوميا بنفس مدة تبادل.

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