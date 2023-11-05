بلينكن: الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة وعدم امتداد الصراع خارج القطاع

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ، إنه ناقش في رام الله مستقبل غزة والضفة الغربية، موضحا أن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة.
وتابع أنتونى بلينكن :"نحن منخرطون بشكل يسمح بإيصال المساعدات للمدنيين، والهدنة الإنسانية تعزز إعادة المحتجزين في قطاع غزة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق وضد مصالحه، موضحا أن الهدنة الإنسانية تساعد على وصول الدعم للمحتاجين في غزة.
MENAFN05112023000132011024ID1107375494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.