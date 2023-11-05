بلينكن: الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة وعدم امتداد الصراع خارج القطاع

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ، إنه ناقش في رام الله مستقبل غزة والضفة الغربية، موضحا أن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة.

وتابع أنتونى بلينكن :"نحن منخرطون بشكل يسمح بإيصال المساعدات للمدنيين، والهدنة الإنسانية تعزز إعادة المحتجزين في قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق وضد مصالحه، موضحا أن الهدنة الإنسانية تساعد على وصول الدعم للمحتاجين في غزة.