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حياة كريمة لـ Dmc: مصر بوابة الأمان والإغاثة لفلسطين.. ونقدم ما تحتاجه غزة

11/5/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، مصر بوابة الأمان والإغاثة لفلسطين من خلال المساعدات التى قدمتها لأهل غزة ولا تزال تقدمها، لافتة إلى أن المتطوعين قدموا دور كبير فى هذا الحدث واعتصامهم لأيام أمام المعبر حتى يتم فتحه.



وأضافت غادة البهنساوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، نشهد بشكل يومى مرور أكثر من 50 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية والأغذية، وهناك جزء إيجابى وبارقة أمل لوجود مصر بوابة الدعم والإغاثة.



ولفتت غادة البهنساوى إلى أن القافلة الثانية انتقلت من القاهرة بـ 50 تريلا بها مواد غذائية جاهزة للتناول دون تحضير بالإضافة للمياه، وهناك تنسيق وتعاون بين الجانب المصرى والفلسطينى لإبلاغنا بما يحتاجونه، وعلى الفور نحرك الشاحنات المحملة بهذه المواد، بالإضافة للملابس والبطاطين.



وأشارت غادة البهنساوى إلى أن حياة كريمة شاركت بشكل خاص من خلال 15 تريلا تشارك بشكل يومى، مؤكدة أن المتطوعين يحملون حب كبير لغزة والقضية الفلسطينية.














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