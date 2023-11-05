الكويت تطالب المجتمع الدولى بالابتعاد عن ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته والابتعاد عن ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية فيما شددت على ضرورة الإيقاف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد الملحق الدبلوماسى شايع أبوشيبة -فى كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأحد/- أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت القضية المحورية التى تشغل العالمين العربى والإسلامى معربا عن أسف الكويت لأن تبقى تلك القضية عالقة وتشهد تراجعا خطيرا ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تؤدى إلى انفجار غير مسبوق فى أعداد اللاجئين الفلسطينيين.



وقال أبوشيبة إن هذه الظروف الراهنة تستوجب علينا توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى مختلف مناطق عملياتها الخمس وخاصة قطاع غزة مؤكدا أهمية التمسك بالحقوق الأصلية وغير القابلة للتصرف بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية.



وجدد إدانة الكويت لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلى 72 عاملا إنسانيا تابعين للوكالة فى القطاع فى انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم (2286) والذى يدين أعمال العنف والهجمات والتهديدات الموجهة ضد العاملين فى المجال الإنساني.

وفى هذا الصدد ذكر أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولى أيضا بتوفير الحماية اللازمة للعاملين فى المجال الإنسانى وترفض أى محاولات للمساس بولاية وكالة (أونروا) أو تغيير مهامها أو استهداف العاملين فيها.



وحذر الملحق الدبلوماسى من أن الشعب الفلسطينى الأعزل يواجه إبادة جماعية حية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة مشيرا إلى أن العالم كله شهد الغارات الجوية الانتقامية التى أودت بحياة الآلاف من الضحايا الأبرياء وسط استهداف متعمد للمرافق المدنية وقطع لإمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود.



وتابع: "لم تكتف قوات الاحتلال المجرمة بهذا الحد بل تواصل ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال عزل قطاع غزة واجتياحه بريا واضعة خيارات الشعب الفلسطينى المحاصر بين الموت أو التطهير العرقى أو التهجير القسرى وذلك كله أمام أنظار المجتمع الدولى وفشله فى وقف الجرائم الإسرائيلية".



وأعرب أبوشيبة عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلى مشددا على ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات آمنه لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين فى قطاع غزة ودفع الاحتلال للامتثال للقرارات الأممية ذات الصلة.



وفى الختام أكد المحلق الدبلوماسى شايع أبوشيبة على موقف دولة الكويت الثابت فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق لنيل حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتمسكنا بخيار السلام العادل والشامل كخيار استراتيجى وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

