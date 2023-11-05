وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يصل إلى بغداد

وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يصل إلى بغداد
التاريخ
11/5/2023 2:31:42 PM
(MENAFN
- Youm7) وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى العاصمة العراقية بغداد.
وأشارت قناة "السومرية نيوز" اليوم /الأحد/، إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى كان فى استقبال وزير الخارجية الأمريكي.
وكان بلينكن قد أجرى جولة إقليمية شملت فلسطين والأردن، فى ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.
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