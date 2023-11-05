وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يصل إلى بغداد

وأشارت قناة "السومرية نيوز" اليوم /الأحد/، إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى كان فى استقبال وزير الخارجية الأمريكي. وكان بلينكن قد أجرى جولة إقليمية شملت فلسطين والأردن، فى ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.

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