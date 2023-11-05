Monday, 06 November 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يصل إلى بغداد

11/5/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Youm7) وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى العاصمة العراقية بغداد.


وأشارت قناة "السومرية نيوز" اليوم /الأحد/، إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى كان فى استقبال وزير الخارجية الأمريكي.

وكان بلينكن قد أجرى جولة إقليمية شملت فلسطين والأردن، فى ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.









MENAFN05112023000132011024ID1107375489

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث