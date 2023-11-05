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رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين استهداف الاحتلال المدنيين والمسعفين جنوب البلاد

11/5/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Youm7) أدان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى استهداف القوات الاسرائيلية مساء اليوم لمدنيين فى سياراتهم ومسعفين صباحاً أثناء قيامهم بواجبهم الإنسانى.

وأكد برى فى بيان له مساء اليوم أن اسرائيل ارتكبت جريمة بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا بالجنوب اللبناني، موضحا أن هذه الجريمة أدت إلى استشهاد امرأة وثلاثة من أحفادها.


وأضاف أن ما حدث يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية تمثل نموذجا لإرهاب الدولة المنظم - على حد تعبيره - ، مشيرا إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلى التى دعا فيها إلى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.


واعتبر برى أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلى من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.









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