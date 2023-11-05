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ميقاتى: استشهاد 3 أطفال وسيدة بنيران إسرائيلية فى لبنان جريمة نكراء للاحتلال

11/5/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إن استهداف العدوان الاسرائيلى على المدنيين فى لبنان واستشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال فى الجنوب وجرح آخرين بنيران المسيّرات جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، معتبرا أنها أيضا وصمة عار جديدة بحق الضمير العالمى المتغاضى عما يفعله الاحتلال الإسرائيلى فى جنوب لبنان وغزة.

وأضاف ميقاتى فى بيان اليوم الأحد أن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وسيتم متابعتها من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلى إلى مجلس الأمن على خلفيتها.


وأكد ميقاتى أن المطلوب من دول القرار فى مجلس الأمن الدولى العودة إلى تطبيق شرعية الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كى لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.


وأشار ميقاتى إلى أنه يضع هذه الجريمة بعهدة من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان.







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