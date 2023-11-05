اعرف إجراءات الوقاية لتجنبك الحوادث المرورية أثناء ظهور الشبورة

MENAFN - Youm7) تظهر الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة على الطرق فى الساعات الأولى من بداية اليوم بناء على توقعات الأرصاد الجوية، وتحسبا لوقوع الحوادث يجب اتباع مجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين أثناء السير على الطريق، ومنها:







-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية







-أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.





-استخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.





-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.





-يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.





-استعمل مساحات المطر.





-استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.





-عدم التوقف فى منطقة الشبورة.





-فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.





-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.





-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.





-يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.





-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.





-رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل لأسرتك سالما.





-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.