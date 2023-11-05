عضو التحالف الوطنى: مصر ساهمت بأكثر من 70% من المساعدات المقدمة لغزة

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، التحالف بدأ فى إعداد القافلة الثانية لدعم أهل غزة بناءا على توجيهات الرئيس السيسى، وتم مد جسر برى من المساعدات بشكل لا ينقطع.
وأكد طلعت عبد القوى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التحالف يستهدف يوميا 50 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأغذية والمياه والملابس والبطاطين، كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى.
ولفت طلعت عبد القوى إلى أن أعضاء التحالف الوطنى المتمثلين فى 34 جمعية تبرعوا بشكل كبير فى هذه الحملة، مؤكدا أن المجتمع المصرى ساهم بأكثر من 70% من جملة ما تقدم تقديمه من مساعدات لأهل غزة، مما يدل على الإنتماء المصرى والدفاع عن القضية الفلسطينية، فضلا عن قيام الدولة المصرية ووزارة الصحية باستقبال المصابين.
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