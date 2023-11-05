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عضو التحالف الوطنى: مصر ساهمت بأكثر من 70% من المساعدات المقدمة لغزة

11/5/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، التحالف بدأ فى إعداد القافلة الثانية لدعم أهل غزة بناءا على توجيهات الرئيس السيسى، وتم مد جسر برى من المساعدات بشكل لا ينقطع.



وأكد طلعت عبد القوى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التحالف يستهدف يوميا 50 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأغذية والمياه والملابس والبطاطين، كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى.



ولفت طلعت عبد القوى إلى أن أعضاء التحالف الوطنى المتمثلين فى 34 جمعية تبرعوا بشكل كبير فى هذه الحملة، مؤكدا أن المجتمع المصرى ساهم بأكثر من 70% من جملة ما تقدم تقديمه من مساعدات لأهل غزة، مما يدل على الإنتماء المصرى والدفاع عن القضية الفلسطينية، فضلا عن قيام الدولة المصرية ووزارة الصحية باستقبال المصابين.




















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