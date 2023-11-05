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ضبط مخالفات تحويل عقار سكنى لمحلات تجارية ببولاق الدكرور.. صور

11/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة الجيزة تمكن حي بولاق الدكرور من ضبط مخالفة تحويل عقار سكني إلى محال تجارية بالعنوان 4 شارع منصور الصناديلى المتفرع من شارع فيصل.
وأشارت المحافظة إلى أنه تم إزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله ببناء الحوائط مرة أخرى مع تحرير المحضر اللازم، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء والتعامل بحزم تجاه الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تعديات أو مخالفات تحويل النشاط من سكني إلى تجاري أو التعديلات المعمارية في العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة.


















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