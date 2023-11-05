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مصدر بالأزهر: المبنى الذى تم قصفة فى غزة غير تابع لجامعة الأزهر المصرية

11/5/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسئول بالأزهر أن المبنى الذى قصف اليوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة ويحمل اسم "جامعة الأزهر " لا يتبع جامعة الأزهر فى مصر فى أى شيء.

وأضاف المصدر فى تصريحات اليوم – أن الاسم فقط هو ما يجمعنا بهم ولكن ليست لها أى تبعية إدارية أو تعليمية للجامعة المصرية.


يأتى ذلك فى أعقاب التداول الواسع لأنباء نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأنه قد تم قصف جامعة الأزهر بجنوبى قطاع غزة، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما ظن رواد تلك المواقع خطأ بأنها تابعة للجامعة المصرية.


يشار إلى الدكتور أن أحمد زارع، المتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر الشريف، سبق وقد أكد أن جامعة الأزهر فى غزة لا علاقة لها بجامعة الأزهر المصرية.







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