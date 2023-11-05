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وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يبدأ زيارته إلى قبرص

11/5/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، زيارته إلى قبرص فى وقفة سريعة خلال جولته الدبلوماسية فى الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن بلينكن وصل إلى مدينة /لارنكا/ فى وقت سابق اليوم /الأحد/، وسيلتقى مع رئيس البلاد، نيكوس خريستودوليدس، ليوجه له الشكر على مساعدات بلاده فى نقل الأمريكيين خارج إسرائيل، كما أنه من المتوقع أيضًا لقاء وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس.


وكانت الحكومة الأمريكية قد ساعدت إجلاء مواطنين أمريكيين الشهر الماضى من إسرائيل إلى قبرص عبر البحر فى رحلة استمرت نحو 12 ساعة.









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