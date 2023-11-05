زيلينسكى يتحدى ترامب بدعوته لزيارة أوكرانيا لإنهاء الحرب خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم /الأحد/، الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لزيارة منطقة الحرب فى بلاده، قائلا إن ترامب "لا يستطيع إدارة هذه الحرب".

وتأتى تصريحات زيلينسكى لشبكة "إن بى سى" الأمريكية -بحسب ما نقلته على موقعها الإلكترونى- ردا على ادعاءات ترامب بأنه قادر على إنهاء الحرب مع روسيا خلال 24 ساعة.

وقال زيلينسكي: "الرئيس السابق ترامب قال إنه خلال 24 ساعة تقريبًا، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب.. لذا فهو موضع ترحيب كبير وأدعوه للحضور، وإذا تمكن من القدوم إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة فقط وليس 24 ساعة لأشرح له لماذا لن يتمكن من إنهاء الحرب بهذه السهولة".

وأوضح زيلينسكى أن "الرئيس الأمريكى جو بايدن كان هنا، وأعتقد أنه فهم بعض التفاصيل التى لا يمكنك إدراكها إلا بالتواجد هنا"، منوها بأنه لا يمكن التفاوض على السلام مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حتى لو حاول ترامب ذلك.

وفى مارس الماضي، قال ترامب إنه يستطيع حل أزمة الحرب فى أوكرانيا خلال يوم واحد فقط إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عملية التفاوض مع روسيا ستكون "سهلة للغاية".

ورد زيلينسكى فى تصريحات، اليوم الأحد، إن ترامب "لا يستطيع إحلال السلام بسبب بوتين.. إذا لم يكن (ترامب) مستعدا لمنح أراضينا لبوتين، إذا لم يكن مستعدا لإعطائها، وإذا لم يكن مستعدا لمنحه استقلالنا، فإنه لن يتمكن من إدارة الأمر".

من ناحية أخرى، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى أندريه بيلوأوسوف إن الغرب أصيب بصدمة قوية لأن روسيا صمدت أمام موجات العقوبات التى فرضها ضدها.

وأضاف بيلوأوسوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - "لقد توقعوا أن تحل كارثة بنا كتلك التى حدثت فى التسعينيات".

وأشار إلى أن روسيا حصلت فى عام 2022 على السيادة الاقتصادية وتمكنت من تنفيذ أجندتها بشكل مستقل، مشددا على أن هذه الفرصة ليست متاحة لجميع البلدان.

وحدد النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية سبعة شروط رئيسية لتحقيق السيادة الاقتصادية؛ وهى الموارد الذاتية للتنمية (التعليم والعلوم والتكنولوجيا)، والإنتاج الفعال، والاكتفاء الذاتى فى الموارد الرئيسية (الغذاء والطاقة والمواد الخام)، والبنية التحتية الحديثة (النقل، والطاقة، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية)، والمؤسسات الفعالة (القوانين والقواعد)، والمواقع المستقرة فى الاقتصاد العالمى بفضل نظام الشراكة المبنى مع الدول الأخرى، واستقرار الاقتصاد الكلى (انخفاض التضخم وانخفاض عجز الميزانية)، والتنمية الاجتماعية المستدامة.

وأكد بيلوأوسوف أن كل هذه الشروط السبعة فقط هى مؤشرات السيادة الاقتصادية للبلاد، ولدى روسيا كل الفرص لضمانها.