السلطات فى نيبال تنهى عمليات البحث عن الناجين من الزلزال الأخير

MENAFN - Youm7) أنهت السلطات النيبالية عملياتها للبحث عن ناجين بعد الزلزال الذى ضرب البلاد مؤخرا، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر مع إعطاء الأولوية الآن لمساعدة الناجين الذين تم انتشالهم بالفعل من تحت الأنقاض.



وقال جوبال تشاندرا بهاتاراى المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/ - "إننا على اتصال بجميع المناطق، وتم الانتهاء من عمليات الإنقاذ".



ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.



وكانت وزارة الداخلية النيبالية قد أعلنت أن حصيلة ضخايا الزلزال الأخير ارتفعت إلى 157 قتيلا، وأكثر من 375 جريحا.