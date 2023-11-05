السلطات فى نيبال تنهى عمليات البحث عن الناجين من الزلزال الأخير

(MENAFN
- Youm7) أنهت السلطات النيبالية عملياتها للبحث عن ناجين بعد الزلزال الذى ضرب البلاد مؤخرا، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر مع إعطاء الأولوية الآن لمساعدة الناجين الذين تم انتشالهم بالفعل من تحت الأنقاض.
وقال جوبال تشاندرا بهاتاراى المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/ - "إننا على اتصال بجميع المناطق، وتم الانتهاء من عمليات الإنقاذ".
ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت وزارة الداخلية النيبالية قد أعلنت أن حصيلة ضخايا الزلزال الأخير ارتفعت إلى 157 قتيلا، وأكثر من 375 جريحا.
MENAFN05112023000132011024ID1107375479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.