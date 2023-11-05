استطلاع لـآى بى سى نيوز: 76% من الأمريكيين يعتقدون سير بلادهم فى اتجاه خاطئ

MENAFN - Youm7) يعتقد ثلاثة أرباع الأمريكيين (76 بالمئة) أن البلاد تسير فى الاتجاه الخاطئ، ويُنظر إلى المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين البارزين بشكل سلبى على نطاق واسع، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته شبكة "أى بى سى نيوز".

وبحسب الاستطلاع، فإن الجمهوريين سلبيون بأغلبية ساحقة، حيث يعتقد 95% أن الأمور فى هذا البلد تسير فى الاتجاه الخاطئ، يليهم 76 % من المستقلين و54 % من الديمقراطيين.

وينظر واحد من كل 3 أمريكيين (33 %) إلى الرئيس جو بايدن بشكل إيجابى، بينما ينظر إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل إيجابى بنسبة 29 بالمئة فقط، وفقا للاستطلاع.

ووفقا للاستطلاع، يثق الأمريكيون فى قدرة الجمهوريين على القيام بعمل أفضل فى التعامل مع الاقتصاد مقارنة بالديمقراطيين بنسبة 35 % إلى 25 %.

فيما يثق الأمريكيون بأن الديمقراطيين يقومون بعمل أفضل من الجمهوريين فى مجال الرعاية الصحية 37 % مقابل 18 % وفيما يتعلق بالتعليم، فإنهم يثقون فى قدرة الديمقراطيين على القيام بعمل أفضل من الجمهوريين بنسبة 33 % إلى 24 %.

ويعتقد معظم الأمريكيين أيضا أن الجريمة والعنف المسلح مهمان للغاية، لكن الرأى العام منقسم حول الحزب الذى يثقون به للقيام بعمل أفضل.

ويتفوق الجمهوريون على الديمقراطيين بنسبة 32 % إلى 20 % فيما يتعلق بالجريمة، بينما يتمتع الديمقراطيون بميزة تتراوح بين 34 % إلى 24 % فيما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة.