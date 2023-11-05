عمرو السولية يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية

MENAFN - Youm7) شاركعمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن السولية بدأ اليوم المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن التواجد مع الفريق في الفترة الماضية.

وشارك السولية في مران اليوم، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشهدت الفترة الماضية متابعة طبية مستمرة للسولية، من خلال إجراء أكثر من أشعة على موضع الإصابة لتقييم حالته والاطمئنان على جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.