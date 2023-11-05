Monday, 06 November 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمرو السولية يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية

11/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) شارك
عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن السولية بدأ اليوم المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن التواجد مع الفريق في الفترة الماضية.

وشارك السولية في مران اليوم، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشهدت الفترة الماضية متابعة طبية مستمرة للسولية، من خلال إجراء أكثر من أشعة على موضع الإصابة لتقييم حالته والاطمئنان على جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.







MENAFN05112023000132011024ID1107375475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث