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هاتريك فيصل يقود البنك الأهلى للفوز الأول برباعية على المصرى بدورى NILE

11/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة.

سجل أسامة فيصل 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 1 و15 و62، وكريم بامبو فى الدقيقة 54.

بهذه النتيجة حصد البنك الأهلى أول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما تجمد رصيد المصرى عند 9 نقاط.

بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء كل من:
حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.







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