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على معلول يخضع لفحوصات طبية بالأهلى بعد إصابة الخلفية

11/5/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال
الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا في الدوري.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.







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