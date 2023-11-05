على معلول يخضع لفحوصات طبية بالأهلى بعد إصابة الخلفية

(MENAFN
- Youm7) قال
الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا في الدوري.
واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.
وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب.
وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.
MENAFN05112023000132011024ID1107375473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.