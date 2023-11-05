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لبنان.. 7 قتلى في المواجهات بين جيش الإحتلال و(المقاومة) جنوبي لبنان

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 11 (كونا)-- قتل أربعة مواطنين لبنانيين وجرح اثنان اليوم الأحد إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارتهم جنوبي لبنان فيما أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان) مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بين (عيناتا) و(عيترون) جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين.
ونقلت الوكالة اللبنانية بيانا أصدرته (المقاومة الإسلامية في لبنان) قالت فيه إن ثلاثة من عناصرها قتلوا في مواجهة جيش الاحتلال على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف البيان أن "مقاتلي المقاومة" استهدفوا ثكنة (أفيفيم) ومواقع (جل الدير) و(مسكاف عام) و(بياض بليدا) و (المالكية) بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة ودمروا قسما من تجهيزاتها الفنية والتقنية.
وذكر البيان أن "المقاومة" استهدفت أيضا آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في موقع (بياض بليدا) بالصواريخ الموجهة وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.
وأشارت في بيان آخر إلى أن الدفاعات الجوية في (المقاومة الاسلامية) أسقطت مسيرة لجيش الاحتلال بصاروخ (ارض - جو) وسقطت اجزاء منها فوق بلدتي (زبدين) و(حاروف).
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من (قطاع غزة) في السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يوميا تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة من اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الاخير للاراضي اللبنانية بالمدفعية الى جانب شن غارات بالطيران الحربي وطائرات الاستطلاع. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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