لبنان.. 7 قتلى في المواجهات بين جيش الإحتلال و(المقاومة) جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 11 (كونا)-- قتل أربعة مواطنين لبنانيين وجرح اثنان اليوم الأحد إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارتهم جنوبي لبنان فيما أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان) مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بين (عيناتا) و(عيترون) جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين.
ونقلت الوكالة اللبنانية بيانا أصدرته (المقاومة الإسلامية في لبنان) قالت فيه إن ثلاثة من عناصرها قتلوا في مواجهة جيش الاحتلال على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وأضاف البيان أن "مقاتلي المقاومة" استهدفوا ثكنة (أفيفيم) ومواقع (جل الدير) و(مسكاف عام) و(بياض بليدا) و (المالكية) بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة ودمروا قسما من تجهيزاتها الفنية والتقنية.
وذكر البيان أن "المقاومة" استهدفت أيضا آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في موقع (بياض بليدا) بالصواريخ الموجهة وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.
وأشارت في بيان آخر إلى أن الدفاعات الجوية في (المقاومة الاسلامية) أسقطت مسيرة لجيش الاحتلال بصاروخ (ارض - جو) وسقطت اجزاء منها فوق بلدتي (زبدين) و(حاروف).
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من (قطاع غزة) في السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يوميا تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة من اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الاخير للاراضي اللبنانية بالمدفعية الى جانب شن غارات بالطيران الحربي وطائرات الاستطلاع. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
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