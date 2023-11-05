قطر تدين بشدة تهديد وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 11 (كونا) -- دانت قطر اليوم الاحد بشدة تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية وعدت ذلك تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.
وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان إلى تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته فإنها تؤكد أن هذه التصريحات البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
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