أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء كندا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 11 (كونا)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا وعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها.
وتقدم رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال بالشكر والتقدير لأمير قطر على جهود بلاده الدبلوماسية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.
وكان أمير قطر بحث في وقت سابق اليوم مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بمناسبة زيارتها للبلاد. (النهاية)
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