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أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء كندا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضايا المشتركة

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 11 (كونا)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا وعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها.
وتقدم رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال بالشكر والتقدير لأمير قطر على جهود بلاده الدبلوماسية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.
وكان أمير قطر بحث في وقت سابق اليوم مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بمناسبة زيارتها للبلاد. (النهاية)

س س س / م م ج



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