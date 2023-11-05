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البرلمان العربي: تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تحد سافر للقانون الدولي

11/5/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 11 (كونا) -- دان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة معتبرا أنها "تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وشدد البرلمان العربي فى بيان له اليوم الاحد على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا "حالة الصمت المخزي التي تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
واعرب عن استغرابه من مسارعة بعض المسؤولين في سلطة الاحتلال إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات رغم أن "آثار العدوان الغاشم الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دمارا عن آثار استخدام قنبلة ذرية" فضلا عن استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا على مرأى العالم أجمع.
وأضاف البرلمان العربي في بيانه "أن محاولة سلطة الاحتلال التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية لا توجد في قاموسها لكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية رغم إدراك العالم أجمع وإقراره بامتلاكها لها".
ودعا البرلمان العربي في هذا السياق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعتراف رسمي من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميا. (النهاية)

م ف م / ف ا س



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